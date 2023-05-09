Лучшая приправа к любому грилю: готовим необычный абрикосовый соус
Лето – время для гриля, а самое сложное в этом вопросе подобрать к мясу правильный соус.
Если вы любите готовить на гриле, то вам понравится этот ароматный и сладкий соус, который подойдет к любому мясу или овощам. Он легко и быстро готовится из простых ингредиентов, которые у вас наверняка есть в холодильнике или на кухне.
В рецепте, который предлагает попробовать Фокус, абрикосовое варенье придает соусу фруктовый вкус и густоту, а чеснок, уксус и соевый соус добавляют пикантности и солоноватости. Вы можете регулировать остроту соуса по своему вкусу, добавляя больше или меньше красного перца чили. Этот соус отлично подчеркивает вкус мяса, придавая ему золотистую корочку и сочность.
Абрикосовый соус для гриля
Ингредиенты:
- 250 мл абрикосового варенья;
- 60 мл яблочного уксуса;
- 60 мл соевого соуса;
- 2 зубчика чеснока, измельченных;
- 1/4 чайной ложки красного перца чили (или по вкусу).
В небольшой кастрюле смешайте абрикосовое варенье, яблочный уксус, соевый соус, чеснок и красный перец чили. Доведите смесь до кипения на среднем огне, помешивая время от времени.
Снизьте огонь и варите соус, помешивая иногда, около 15 минут или до тех пор, пока он не загустеет и не станет блестящим.
Соус готов к использованию. Вы можете хранить его в холодильнике в закрытом контейнере до двух недель.
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