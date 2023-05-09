Гамбургер для фитнеса: делаем классический фастфуд не таким вредным

Да, гамбургер, который известен своей калорийностью, может быть не таким уж и вредным, если правильно подобрать ингредиенты.

Если вы хотите насладиться вкусным и сочным гамбургером, но при этом следите за своим здоровьем и фигурой, то этот рецепт для вас. Фокус предлагает смешать фарш из говядины и индейки, чтобы получить более нежное и низкокалорийное мясо для котлет. Кроме того, в рецепте используются овсяные хлопья вместо хлебных крошек, чтобы добавить питательности и волокна.

Вы также можете добавить свои любимые специи и приправы, чтобы придать гамбургеру индивидуальный вкус. Этот рецепт легко и быстро готовится на сковороде или на гриле, а также подходит для замораживания и разогрева.

Гамбургер для фитнеса

Ингредиенты:

450 г фарша из говядины;

450 г фарша из индейки;

100 г овсяных хлопьев;

1 яйцо;

1/4 чашки молока;

1/4 чашки лука, мелко нарезанного;

2 чайные ложки чесночного порошка;

2 чайные ложки соли;

1/4 чайной ложки черного перца;

8 булочек для гамбургера;

Салат, помидоры, сыр, кетчуп и другие добавки по желанию.

В большой миске смешайте фарш из говядины и индейки. Добавьте овсяные хлопья, яйцо, молоко, лук, чесночный порошок, соль и перец. Хорошо перемешайте руками или ложкой до однородной массы.

Сформируйте из мясной смеси 8 равных котлет. Выложите их на поднос и поставьте в холодильник на 15 минут, чтобы они стали более прочными.

Разогрейте сковороду или гриль на средне-высоком огне. Слегка смажьте поверхность маслом. Положите котлеты на сковороду или гриль и обжаривайте по 5-7 минут с каждой стороны или до тех пор, пока они не будут хорошо прожаренными и не будет видно розового цвета внутри.

Подавайте гамбургеры на булочках с салатом, помидорами, сыром, кетчупом и другими добавками по желанию.

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