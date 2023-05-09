Гамбургер для фитнеса: делаем классический фастфуд не таким вредным
Да, гамбургер, который известен своей калорийностью, может быть не таким уж и вредным, если правильно подобрать ингредиенты.
Если вы хотите насладиться вкусным и сочным гамбургером, но при этом следите за своим здоровьем и фигурой, то этот рецепт для вас. Фокус предлагает смешать фарш из говядины и индейки, чтобы получить более нежное и низкокалорийное мясо для котлет. Кроме того, в рецепте используются овсяные хлопья вместо хлебных крошек, чтобы добавить питательности и волокна.
Вы также можете добавить свои любимые специи и приправы, чтобы придать гамбургеру индивидуальный вкус. Этот рецепт легко и быстро готовится на сковороде или на гриле, а также подходит для замораживания и разогрева.
Гамбургер для фитнеса
Ингредиенты:
- 450 г фарша из говядины;
- 450 г фарша из индейки;
- 100 г овсяных хлопьев;
- 1 яйцо;
- 1/4 чашки молока;
- 1/4 чашки лука, мелко нарезанного;
- 2 чайные ложки чесночного порошка;
- 2 чайные ложки соли;
- 1/4 чайной ложки черного перца;
- 8 булочек для гамбургера;
- Салат, помидоры, сыр, кетчуп и другие добавки по желанию.
В большой миске смешайте фарш из говядины и индейки. Добавьте овсяные хлопья, яйцо, молоко, лук, чесночный порошок, соль и перец. Хорошо перемешайте руками или ложкой до однородной массы.
Сформируйте из мясной смеси 8 равных котлет. Выложите их на поднос и поставьте в холодильник на 15 минут, чтобы они стали более прочными.
Разогрейте сковороду или гриль на средне-высоком огне. Слегка смажьте поверхность маслом. Положите котлеты на сковороду или гриль и обжаривайте по 5-7 минут с каждой стороны или до тех пор, пока они не будут хорошо прожаренными и не будет видно розового цвета внутри.
Подавайте гамбургеры на булочках с салатом, помидорами, сыром, кетчупом и другими добавками по желанию.
А если вам захочется к этим гамбургерам добавить салат, то вот прекрасный рецепт цитрусового салата из авокадо: взрыв вкуса и бодрости.