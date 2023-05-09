Гамбургер для фітнесу: робимо класичний фастфуд не таким шкідливим

Так, гамбургер, який відомий своєю калорійністю, може бути не таким шкідливим, якщо правильно підібрати інгредієнти.

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Якщо ви хочете насолодитися смачним та соковитим гамбургером, але при цьому стежте за своїм здоров'ям та фігурою, то цей рецепт для вас. Фокус пропонує змішати фарш з яловичини та індички, щоб отримати більш ніжне та низькокалорійне м'ясо для котлет. Крім того, в рецепті використовуються вівсяні пластівці замість хлібних крихт, щоб додати поживності та волокна.

Ви також можете додати свої улюблені спеції та приправи, щоб надати гамбургеру індивідуального смаку. Цей рецепт легко і швидко готується на сковороді або на грилі, а також підходить для заморожування та розігріву.

Гамбургер для фітнесу

Інгредієнти:

450 г фаршу з яловичини;

450 г фаршу з індички;

100 г вівсяних пластівців;

1 яйце;

1/4 чашки молока;

1/4 чашки цибулі, дрібно нарізаної;

2 чайні ложки часникового порошку;

2 чайні ложки солі;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

8 булочок для гамбургера;

Салат, помідори, сир, кетчуп та інші добавки за бажанням.

У великій мисці змішайте фарш із яловичини та індички. Додайте вівсяні пластівці, яйце, молоко, цибулю, часниковий порошок, сіль та перець. Добре перемішайте руками чи ложкою до однорідної маси.

Сформуйте із м'ясної суміші 8 рівних котлет. Викладіть їх на тацю і поставте в холодильник на 15 хвилин, щоб вони стали міцнішими.

Розігрійте сковороду чи гриль на середньо-високому вогні. Злегка змастіть поверхню олією. Покладіть котлети на сковороду або гриль і обсмажуйте по 5-7 хвилин з кожного боку або до тих пір, поки вони не будуть добре просмаженими та не буде видно рожевого кольору всередині.

Подавайте гамбургери на булочках із салатом, помідорами, сиром, кетчупом та іншими добавками за бажанням.

А якщо вам захочеться до цих гамбургерів додати салат, то ось чудовий рецепт цитрусового салату з авокадо: вибух смаку та бадьорості.