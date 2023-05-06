Цитрусовий салат з авокадо: вибух смаку та бадьорості

Немає нічого кращого після важкого дня або вранці, ніж цей цитрусовий салат, який миттєво додасть вам заряд бадьорості.

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Салат із авокадо й цитрусових, рецепт якого пропонує вам Фокус, можна приготувати за 15 хвилин. Він складається із соковитих апельсинів, грейпфрутів і авокадо, заправлених медово-гірчичним соусом. Цей салат відмінно підходить для легкого обіду або вечері, а також для детоксикації після свят. Він багатий на вітаміни, антиоксиданти й здорові жири.

Цитрусовий салат із авокадо

Інгредієнти:

Для салату:

4 апельсини;

2 грейпфрути;

2 авокадо;

30 г мигдалю.

Для соусу:

60 мл оливкової олії;

2 столові ложки меду;

2 столові ложки гірчиці;

Сіль і перець на смак.

Для приготування соусу в невеликій мисці змішайте оливкову олію, мед і гірчицю. Приправте сіллю та перцем на смак і добре перемішайте. Поставте в холодильник до подачі.

Для приготування салату очистіть апельсини та грейпфрути від шкірки та білої плівки. Наріжте їх на тонкі часточки, видаляючи всі кісточки. Очистіть авокадо від шкірки та кісточки й наріжте його на шматочки. Покладіть усі фрукти у велику салатницю.

Посипте мигдалем салат і полийте соусом перед подачею. Насолоджуйтесь! А ще ви можете приготувати чудові шоколадні цукерки "Бригадейро".