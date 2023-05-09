Ягодные маффины: еще лучше чем в МакДональдс

Всего полчаса у плиты и ваши чудесные ягодные маффины готовы, а гости наверняка скажут, что они гораздо вкуснее, чем в любом ресторане быстрого питания.

Ягодные маффины — это прекрасный десерт или перекус, который можно приготовить за полчаса. Они получаются мягкими, воздушными и ароматными, а ягоды добавляют им сочности и кислинки. Вы можете использовать любые свежие или замороженные ягоды, такие как черника, малина, клубника или смородина. Главное — не переборщить с количеством ягод, чтобы тесто не размокло и не потеряло форму.

Вы также можете добавить в тесто цедру лимона или апельсина, ваниль или корицу для дополнительного аромата. Ягодные маффины по рецепту Фокуса отлично подходят для завтрака, чаепития или угощения гостей.

Ягодные маффины

Ингредиенты:

300 г муки;

150 г сахара;

2 чайные ложки разрыхлителя;

1/4 чайной ложки соли;

2 яйца;

120 мл растительного масла;

180 мл молока;

1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию);

200 г ягод на ваш выбор;

Сахарная пудра для посыпки (по желанию).

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и выложите бумажные формочки в форму для маффинов на 12 ячеек.

В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. В отдельной миске взбейте яйца вилкой, добавьте масло, молоко и ванильный экстракт (если используете). Постепенно влейте смесь из яиц в смесь из муки, помешивая ложкой или венчиком до однородности. Не перемешивайте тесто слишком долго или слишком интенсивно, чтобы оно не стало жестким и резиновым.

Аккуратно вмешайте ягоды в тесто, пытаясь не раздавить их. Разложите тесто по формочкам, заполняя их на 3/4 объема. Посыпьте сверху немного сахарной пудры (если хотите).

Выпекайте маффины в духовке около 20 минут или до тех пор, пока они не поднимутся и не станут золотистыми. Проверьте готовность маффинов, воткнув в центр зубочистку — она должна выйти чистой или с крошками теста.

Выньте маффины из духовки и дайте им немного остыть в форме.

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