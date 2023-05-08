Идеально к чаю. Рецепт творожных эклеров

От традиционных эклеров этот десерт отличается тем, что начинка делается из творога.

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Творожные эклеры — это нежное лакомство с начинкой, которое можно приготовить дома. Это отличный рецепт десерта. Для приготовления творожных эклеров вам понадобятся простые ингредиенты. Если творожная начинка вам надоест, вы всегда можете приготовить любую другую по своему вкусу. Фокус расскажет, как приготовить вкусные творожные эклеры.

Творожные эклеры

Ингредиенты:

Для теста:

250 мл воды;

100 г сливочного масла;

150 г муки;

4 яйца.

Для начинки:

500 г творога;

100 г сахара;

1 ч. л. ванильного сахара;

200 мл сливок.

Для глазури:

100 г шоколада;

50 г сливочного масла.

В кастрюле доведите до кипения воду с маслом и щепоткой соли. Снимите с огня и всыпьте муку, перемешивая деревянной ложкой, до образования однородной массы. Остудите немного и по одному добавьте яйца, хорошо вымешивая после каждого.

Выложите тесто в кондитерский мешок с насадкой в виде звездочки и выдавливайте на противень, застеленный бумагой для выпечки, полоски длиной около 10 см на расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, не открывая дверцу. Затем выключите духовку и оставьте эклеры в ней еще на 10 минут.

Для начинки смешайте творог с сахаром и ванильным сахаром в блендере или протрите через сито. Взбейте сливки в крем и аккуратно соедините с творожной массой.

Для глазури растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке, добавьте масло и перемешайте до гладкости.

Разрежьте эклеры пополам и нанесите начинку на нижние половинки. Сверху полейте шоколадной глазурью и склейте с верхними половинками. Поставьте эклеры в холодильник на пару часов, чтобы они пропитались.

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