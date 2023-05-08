Ідеально до чаю. Рецепт сирних еклерів
Від традиційних еклерів цей десерт відрізняється тим, що начинка робиться із сиру.
Сирні еклери — це ніжні ласощі з начинкою, які можна приготувати вдома. Це чудовий рецепт десерту. Для приготування сирних еклерів вам знадобляться прості інгредієнти. Якщо сирна начинка вам набридне, ви завжди можете приготувати будь-яку іншу на свій смак. Фокус розповість, як приготувати смачні сирні еклери.
Сирні еклери
Інгредієнти:
Для тесту:
- 250 мл води;
- 100 г вершкового масла;
- 150 г борошна;
- 4 яйця.
Для начинки:
- 500 г сиру;
- 100 г цукру;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 200 мл вершків.
Для глазурі:
- 100 г шоколаду;
- 50 г вершкового масла.
У каструлі доведіть до кипіння воду з маслом та щіпкою солі. Зніміть з вогню і всипте борошно, перемішуючи дерев'яною ложкою, до утворення однорідної маси. Остудіть трохи та по одному додати яйця, добре вимішуючи після кожного.
Викладіть тісто в кондитерський мішок з насадкою у вигляді зірочки і видавлюйте на лист, застелений папером для випічки, смужки довжиною близько 10 см на відстані один від одного. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин, не відчиняючи дверцята. Потім вимкніть духовку і залиште еклери ще на 10 хвилин.
Для начинки змішайте сир із цукром та ванільним цукром у блендері або протріть через сито. Збийте вершки в крем і обережно з'єднайте з сирною масою.
Для глазурі розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі, додайте масло і перемішайте до гладкості.
Розріжте еклери навпіл і нанесіть начинку на нижні половинки. Зверху полийте шоколадною глазур'ю та склейте з верхніми половинками. Поставте еклери в холодильник на пару годин, щоб вони просочилися.
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