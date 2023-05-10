Сладкие бруски из Кентукки: готовим десерт по-американски
Это своеобразный шахматный пирог, который готовится буквально из подручных ингредиентов, причем очень быстро.
Если вы любите сладкие и простые десерты, то этот рецепт для вас. Фокус предлагает приготовить шахматные брусочки как в Кентукки — это вариация на тему шахматного пирога, который традиционно готовится в южных штатах США.
Основа десерта — песочное тесто с маслом и сахаром, а начинка — смесь яиц, сахара, муки, ванили и кусочков шоколада. Эти брусочки получаются хрустящими сверху и мягкими внутри, а шоколад добавляет им нежности и аромата.
Десерт из Кентукки
Ингредиенты
Для основы:
225 г мягкого сливочного масла;
100 г сахарной пудры;
250 г муки.
Для начинки:
4 яйца;
400 г сахара;
30 г муки;
1 чайная ложка ванильного экстракта;
150 г нарезанного шоколада (можно использовать молочный или темный).
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте маслом прямоугольную форму размером около 23 на 33 сантиметров.
В большой миске смешайте масло и сахарную пудру до однородной консистенции. Добавьте муку и замесите тесто. Распределите его равномерно по дну подготовленной формы, немного приподнимая по краям.
Выпекайте основу в духовке около 15 минут или до золотистого цвета. Выньте из духовки и оставьте остывать на решетке.
В другой миске взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте муку и ванильный экстракт и хорошо перемешайте. Посыпьте шоколадными кусочками и аккуратно размешайте.
Вылейте начинку поверх основы и разровняйте лопаткой. Верните форму в духовку и выпекайте еще около 25 минут или до того, как начинка застынет по краям, но останется немного подвижной по центру.
Выньте из духовки и полностью остудите на решетке. Затем перенесите в холодильник и охладите не менее двух часов.
Нарежьте на квадратики или прямоугольники желаемого размера и подавайте. Храните в холодильнике в герметично закрытой посуде до недели.
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