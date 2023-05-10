Сладкие бруски из Кентукки: готовим десерт по-американски

Это своеобразный шахматный пирог, который готовится буквально из подручных ингредиентов, причем очень быстро.

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Если вы любите сладкие и простые десерты, то этот рецепт для вас. Фокус предлагает приготовить шахматные брусочки как в Кентукки — это вариация на тему шахматного пирога, который традиционно готовится в южных штатах США.

Основа десерта — песочное тесто с маслом и сахаром, а начинка — смесь яиц, сахара, муки, ванили и кусочков шоколада. Эти брусочки получаются хрустящими сверху и мягкими внутри, а шоколад добавляет им нежности и аромата.

Десерт из Кентукки

Ингредиенты

Для основы:

225 г мягкого сливочного масла;

100 г сахарной пудры;

250 г муки.

Для начинки:

4 яйца;

400 г сахара;

30 г муки;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

150 г нарезанного шоколада (можно использовать молочный или темный).

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте маслом прямоугольную форму размером около 23 на 33 сантиметров.

В большой миске смешайте масло и сахарную пудру до однородной консистенции. Добавьте муку и замесите тесто. Распределите его равномерно по дну подготовленной формы, немного приподнимая по краям.

Выпекайте основу в духовке около 15 минут или до золотистого цвета. Выньте из духовки и оставьте остывать на решетке.

В другой миске взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте муку и ванильный экстракт и хорошо перемешайте. Посыпьте шоколадными кусочками и аккуратно размешайте.

Вылейте начинку поверх основы и разровняйте лопаткой. Верните форму в духовку и выпекайте еще около 25 минут или до того, как начинка застынет по краям, но останется немного подвижной по центру.

Выньте из духовки и полностью остудите на решетке. Затем перенесите в холодильник и охладите не менее двух часов.

Нарежьте на квадратики или прямоугольники желаемого размера и подавайте. Храните в холодильнике в герметично закрытой посуде до недели.

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