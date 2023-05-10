Солодкі бруски з Кентуккі: готуємо десерт по-американські

Це своєрідний шаховий пиріг, який готується буквально із підручних інгредієнтів, причому дуже швидко.

Related video

Якщо ви любите солодкі та прості десерти, то цей рецепт для вас. Фокус пропонує приготувати шахові брусочки як у Кентуккі – це варіація на тему шахового пирога, який традиційно готується у південних штатах США.

Основа десерту — пісочне тісто з маслом та цукром, а начинка — суміш яєць, цукру, борошна, ванілі та шматочків шоколаду. Ці брусочки виходять хрусткими зверху та м'якими всередині, а шоколад додає їм ніжності та аромату.

Десерт із Кентуккі

Інгредієнти

Для основи:

225 г м'якого вершкового масла;

100 г цукрової пудри;

250 г борошна.

Для начинки:

4 яйця;

400 г цукру;

30 г борошна;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

150 г нарізаного шоколаду (можна використовувати молочний чи темний).

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів і змастіть прямокутну форму олією розміром близько 23 на 33 сантиметрів.

У великій мисці змішайте масло та цукрову пудру до однорідної консистенції. Додати борошно і замісити тісто. Розподіліть його рівномірно по дну підготовленої форми, трохи піднімаючи по краях.

Випікайте в духовці основу близько 15 хвилин або до золотистого кольору. Вийміть з духовки та залиште остигати на решітці.

В іншій мисці збийте яйця з цукром до пишності. Додайте борошно та ванільний екстракт і добре перемішайте. Посипте шоколадними шматочками та обережно розмішайте.

Вилийте начинку поверх основи та розрівняйте лопаткою. Поверніть форму в духовку і випікайте ще близько 25 хвилин або до того, як начинка застигне по краях, але залишиться трохи рухливою по центру.

Вийміть із духовки та залиште остигати на решітці. Потім перенесіть у холодильник і охолодіть щонайменше дві години.

Наріжте на квадратики чи прямокутники бажаного розміру та подавайте. Зберігайте у холодильнику у герметично закритому посуді до тижня.

А ще ми пропонуємо вам чудовий рецепт ягідних мафінів : ще краще, ніж у МакДональдс.