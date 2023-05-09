Ягідні мафіни: ще краще, ніж у МакДональдс

Усього пів години біля плити й ваші чудові ягідні мафіни готові, а гості напевно скажуть, що вони набагато смачніші, ніж у будь-якому ресторані швидкого харчування.

Related video

Ягідні мафіни — це чудовий десерт або перекус, який можна приготувати за пів години. Вони виходять м'якими, повітряними та ароматними, а ягоди додають їм соковитості та кислинки. Ви можете використовувати будь-які свіжі або заморожені ягоди, такі як чорниця, малина, полуниця або смородина. Головне — не переборщити з кількістю ягід, щоб тісто не розмокнуло і втратило форму.

Ви також можете додати до тіста цедру лимона або апельсина, ваніль або корицю для додаткового аромату. Ягідні мафіни за рецептом Фокус відмінно підходять для сніданку, чаювання або частування гостей.

Ягідні мафіни

Інгредієнти:

300 г борошна;

150 г цукру;

2 чайні ложки розпушувача;

1/4 чайної ложки солі;

2 яйця;

120 мл рослинної олії;

180 мл молока;

1 чайна ложка ванільного екстракту (за бажанням);

200 г ягід на ваш вибір;

Цукрова пудра для посипання (за бажанням).

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів і викладіть паперові формочки у форму для мафінів на 12 штук.

У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та сіль. В окремій мисці збийте яйця вилкою, додайте олію, молоко і ванільний екстракт (якщо використовуєте). Поступово влийте суміш із яєць у суміш із борошна, помішуючи ложкою або віночком до однорідності. Не перемішуйте тісто занадто довго або занадто інтенсивно, щоб воно не стало жорстким та гумовим.

Акуратно втисніть ягоди в тісто, намагаючись не роздавити їх. Розкладіть тісто по формах, заповнюючи їх на 3/4 об'єму. Посипте зверху трохи цукрової пудри (якщо хочете).

Випікайте мафіни в духовці близько 20 хвилин або доти, доки вони не піднімуться і не стануть золотистими. Перевірте готовність мафінів, встромивши в центр зубочистку — вона повинна вийти чистою або з крихтами тесту.

Вийміть мафіни з духовки та дайте їм трохи охолонути у формі.

А якщо вам захочеться ще випічки, то ось рецепт еклерів, які ідеально підійдуть до чаю.