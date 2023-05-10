Без выпечки и печенья. Рецепт торта "Воздушное чудо"

Этот торт очень просто приготовить и он точно вам понравиться.

Торт "Воздушное чудо" — это торт без выпечки. Зато в нем много фруктов и сметанного крема. Он очень нежный, легкий и вкусный. Его можно приготовить за полчаса и не замарать руки в муке. Этот торт подойдет для любого случая: будь то день рождения, праздник или просто чаепитие.

В оригинальном рецепте – киви. Но также можно использовать другие фрукты, которые хорошо сочетаются с зефиром и сметанным кремом. Вы можете попробовать: ананас, который добавит торту тропический вкус и аромат, или банан – тогда торт получится более сытным и сладким. Также можно попробовать любые ягоды — они придадут торту приятную кислинку.

Очень вкусным получится этот торт с клубникой.

Вы можете экспериментировать с разными фруктами и комбинировать их между собой. Главное, чтобы они были свежими и не слишком сочными, чтобы не размочить торт. Фокус расскажет, как его приготовить.

Торт "Воздушное чудо"

Ингредиенты:

зефир — 500 г;

желатин — 50 г;

сахар — 1 стакан;

киви — 3 шт.;

ванильный сахар — 2 пакетика;

творог — 350 г;

сметана — 300-350 г;

кокосовая стружка.

Зефир порежьте на две половинки. Выложите очень плотно в разъемную форму. Киви почистите и порежьте дольками. Разместите киви между зефиром. Желатин разведите в остывшей кипяченой воде. Растворите на водяной бане.

Взбейте творог, сметану, обычный и ванильный сахар. В конце добавьте желатин.

Залейте этой массой зефир. Поставьте в холодильник на ночь, чтобы торт застыл. Перед подачей посыпьте его кокосовой стружкой.

Если вам нравятся оригинальные десерты, вы можете приготовить сладкие брусочки из Кентукки. Мягкое и вкусное лакомство.