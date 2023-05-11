Если вы любите шоколад и бананы. Рецепт муссового торта без выпечки

Этот торт быстро готовится и его не придется печь в духовке, что очень удобно.

Если вы любите шоколад и бананы, то этот торт для вас! Он не требует выпечки, для него лишь потребуется немного печенья, спелые бананы, какао-порошок и сметана. И еще несколько ингредиентов. После того, как торт постоит несколько часов в холодильнике – он готов. И он точно вам понравится. Фокус расскажет, как его приготовить.

Муссовый шоколадный торт с бананами

Ингредиенты:

200 г печенья;

100 г масла сливочного;

500 г сметаны;

200 мл молока;

20 г желатина;

100 г сахара;

3 ст. л. какао-порошка;

50 г черного шоколада;

два банана.

Печенье измельчите в крошку в блендере или с помощью скалки. Масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Смешайте печенье и масло до однородной массы.

Форму для торта выстелите пергаментной бумагой или пищевой пленкой. Выложите на дно и по бокам основу из печенья и масла, утрамбовывая руками или ложкой. Поставьте форму в холодильник на 15 минут.

Желатин залейте холодной водой по инструкции на упаковке и оставьте на 10 минут для набухания. Сметану, молоко, сахар и какао-порошок перемешайте в кастрюле до однородности.

Поставьте кастрюлю на слабый огонь и нагревайте, помешивая, до полного растворения сахара. Не доводите до кипения! Добавьте желатин и перемешайте до его полного растворения.

Снимите кастрюлю с огня и оставьте ее остывать до комнатной температуры, помешивая время от времени.

Шоколад натрите на терке или измельчите ножом. Бананы очистите от кожуры и нарежьте тонкими кружочками.

Выньте форму с основой из холодильника. Выложите половину шоколадного мусса на основу и разровняйте лопаткой или ложкой. Сверху выложите половину банановых кружочков.

Повторите слои: оставшийся шоколадный мусс и оставшиеся банановые кружочки.

Посыпьте торт сверху натертым шоколадом. Поставьте форму в холодильник на 3-4 часа или на ночь, чтобы торт застыл и пропитался.

Перед подачей выньте торт из формы и снимите бумагу или пленку. Нарежьте на порционные кусочки и наслаждайтесь!

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