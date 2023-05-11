Черничные конвертики: нежный десерт со сливочным сыром

Просто следите за тем, чтобы они не сгорели, а приготовить этот десерт проще простого.

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Если у вас ночная компания или поздний завтрак, то Фокус предлагает вам элементарный рецепт нежных черничных конвертиков. Впрочем, вместо черники вы можете положить любые ягоды.

Вам понадобятся только слоеное тесто, сливочный сыр, сахарная пудра, ягоды и мед. Эта выпечка имеет нежную начинку, а также хрустящую корочку из теста. Конвертики подходят для завтрака, перекуса или чаепития.

Черничные конвертики

Ингредиенты:

225 г слоеного теста;

115 г сливочного сыра;

25 г сахарной пудры;

100 г ягод;

30 мл меда.

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто на легко посыпанной мукой поверхности в прямоугольник толщиной около 3 мм. Нарежьте тесто на 8 равных квадратов.

Смешайте сливочный сыр и сахарную пудру в небольшой миске до однородности. Распределите сырную смесь по центру каждого квадрата теста, оставляя свободные края около 1 см.

Положите ягоды поверх сырной начинки. Сложите углы теста навстречу друг другу и защепите их, чтобы закрыть пирожок.

Выложите десерт на застеленный бумагой противень. Смажьте верх каждого пирожка медом.

Выпекайте пирожки в духовке около 20 минут или до золотистого цвета.

Дайте пирожкам немного остыть и подавайте теплыми или холодными. Приятного аппетита!

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