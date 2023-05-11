Вкусно и просто. Рецепт салата с огурцами, картофелем и треской
Салат с рыбой – это всегда вкусно.
Салат с огурцами, картофелем и треской — это вкусное и сытное блюдо, которое подойдет для обеда или ужина. Этот салат отличается от привычных нам салатов с майонезом тем, что в него добавляется белый хрен, который придает ему остроту и аромат. Можно натереть немного свежего хрена, а можно взять уже готовую приправу из баночки.
Треска — это полезная рыба, богатая белком и жирными кислотами Омега-3. Огурцы и зелень освежают вкус салата и делают его более легким. Треску для салата вы можете отварить, или запечь в фольге. В любом случае получится вкусно. Фокус расскажет, как приготовить этот салат.
Салат с огурцами, картофелем и треской
Ингредиенты:
- 300 г филе вареной трески;
- 150 г вареной картошки;
- 3 огурца;
- 3 стебля зеленого лука;
- петрушка;
- 70-100 г натертого на мелкой терке хрена или готовой приправы;
- 1,5 ч. л. лимонного сока или немного яблочного уксуса, по желанию;
- майонез, лучше домашний;
- свежемолотый черный перец;
- соль.
Треску и картошку нарежьте одинаковыми по размеру небольшими кусочками.
Огурцы нарежьте тонкой соломкой.
Лук и петрушку мелко нарежьте.
Смешайте подготовленные ингредиенты с хреном. Посолите и поперчите. Добавьте сок лимона или уксус, по желанию.
Заправьте майонезом. И подавайте салат. К слову, вы можете приготовить майонез самостоятельно.
Домашний майонез
Ингредиенты:
- 2 сырых яйца;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки сахара;
- 2 чайные ложки горчицы;
- 250 мл растительного масла;
- 1 столовая ложка лимонного сока.
Разбейте целые яйца в высокую емкость. Делайте это аккуратно, чтобы желтки не растеклись.
Добавьте соль, сахар и горчицу.
Опустите блендер на дно и взбейте смесь до однородной консистенции.
Затем, двигая блендером вверх-вниз и продолжая взбивать массу, тонкой струйкой вливайте масло.
Когда соус загустеет, добавьте лимонный сок и взбейте майонез блендером еще раз.
Готово! Теперь у вас есть домашний майонез, который можно использовать для разных блюд или хранить в холодильнике в герметично закрытой емкости не более 4–5 дней.
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