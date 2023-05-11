Вкусно и просто. Рецепт салата с огурцами, картофелем и треской

Салат с рыбой – это всегда вкусно.

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Салат с огурцами, картофелем и треской — это вкусное и сытное блюдо, которое подойдет для обеда или ужина. Этот салат отличается от привычных нам салатов с майонезом тем, что в него добавляется белый хрен, который придает ему остроту и аромат. Можно натереть немного свежего хрена, а можно взять уже готовую приправу из баночки.

Треска — это полезная рыба, богатая белком и жирными кислотами Омега-3. Огурцы и зелень освежают вкус салата и делают его более легким. Треску для салата вы можете отварить, или запечь в фольге. В любом случае получится вкусно. Фокус расскажет, как приготовить этот салат.

Салат с огурцами, картофелем и треской

Ингредиенты:

300 г филе вареной трески;

150 г вареной картошки;

3 огурца;

3 стебля зеленого лука;

петрушка;

70-100 г натертого на мелкой терке хрена или готовой приправы;

1,5 ч. л. лимонного сока или немного яблочного уксуса, по желанию;

майонез, лучше домашний;

свежемолотый черный перец;

соль.

Треску и картошку нарежьте одинаковыми по размеру небольшими кусочками.

Огурцы нарежьте тонкой соломкой.

Лук и петрушку мелко нарежьте.

Смешайте подготовленные ингредиенты с хреном. Посолите и поперчите. Добавьте сок лимона или уксус, по желанию.

Заправьте майонезом. И подавайте салат. К слову, вы можете приготовить майонез самостоятельно.

Домашний майонез

Ингредиенты:

2 сырых яйца;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки сахара;

2 чайные ложки горчицы;

250 мл растительного масла;

1 столовая ложка лимонного сока.

Разбейте целые яйца в высокую емкость. Делайте это аккуратно, чтобы желтки не растеклись.

Добавьте соль, сахар и горчицу.

Опустите блендер на дно и взбейте смесь до однородной консистенции.

Затем, двигая блендером вверх-вниз и продолжая взбивать массу, тонкой струйкой вливайте масло.

Когда соус загустеет, добавьте лимонный сок и взбейте майонез блендером еще раз.

Готово! Теперь у вас есть домашний майонез, который можно использовать для разных блюд или хранить в холодильнике в герметично закрытой емкости не более 4–5 дней.

Также вы можете приготовить острую курицу, фаршированную сыром по оригинальному рецепту.