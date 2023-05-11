Смачно та просто. Рецепт салату з огірками, картоплею та тріскою

Салат із рибою – це завжди смачно.

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Салат з огірками, картоплею та тріскою — це смачна і ситна страва, яка підійде для обіду або вечері. Цей салат відрізняється від звичних нам салатів з майонезом тим, що до нього додається білий хрін, який надає йому гостроти та аромату. Можна натерти трохи свіжого хрону, а можна взяти готову приправу з баночки.

Тріска — це корисна риба, багата на білок і жирні кислоти Омега-3. Огірки та зелень освіжають смак салату та роблять його легшим. Тріску для салату ви можете відварити, або запекти у фользі. У будь-якому випадку вийде смачно. Фокус розповість, як приготувати салат.

Салат з огірками, картоплею та тріскою

Інгредієнти:

300 г філе вареної тріски;

150 г вареної картоплі;

3 огірки;

3 стебла зеленої цибулі;

петрушка;

70-100 г натертого на дрібній тертці хрону або готової приправи;

1,5 ч. л. лимонного соку або трохи яблучного оцту, за бажанням;

майонез, краще домашній;

свіжомелений чорний перець;

сіль.

Тріску та картоплю наріжте однаковими за розміром невеликими шматочками.

Огірки наріжте тонкою соломкою.

Цибулю та петрушку дрібно наріжте.

Змішайте підготовлені інгредієнти з хроном. Посоліть і поперчіть. Додати сік лимона або оцет, за бажанням.

Заправте майонезом. І подавайте салат. До речі, можна приготувати майонез самостійно.

Домашній майонез

Інгредієнти:

2 сирі яйця;

½ чайної ложки солі;

½ чайної ложки цукру;

2 чайні ложки гірчиці;

250 мл рослинної олії;

1 столова ложка лимонного соку.

Розбийте цілі яйця у високу ємність. Робіть це акуратно, щоб жовтки не розтеклися.

Додайте сіль, цукор та гірчицю.

Опустіть блендер на дно та збийте суміш до однорідної консистенції.

Потім, рухаючи блендером вгору-вниз і продовжуючи збивати масу, тонким струмком вливайте олію.

Коли соус загусне, додайте лимонний сік і збийте блендером майонез ще раз.

Готово! Тепер у вас є домашній майонез, який можна використовувати для різних страв або зберігати в холодильнику герметично закритої ємності не більше 4–5 днів.

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