Хватит "игнорить" репу! Превосходное пюре из репы с пармезаном вам очень понравится

Да, у украинцев почему-то очень предвзятое мнение по поводу этого продукта, но если репу приготовить по-особенному, то вас это блюда порадует.

Хотя бы в качестве эксперимента попробуйте рецепт от Фокуса. Пюре из репы с картошечкой приправленное пармезаном и чесноком – настоящее восхищение. Это блюдо легко и быстро готовится, а также полезно для здоровья.

Репа содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет и способствуют пищеварению. Наш рецепт подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Вы можете подавать репу с пармезаном с мясом, рыбой или овощами по вашему выбору.

Пюре из репы с пармезаном

Ингредиенты:

1 кг репы;

4 столовые ложки сливочного масла;

4 зубчика чеснока;

1/4 чашки тертого пармезана;

1/4 чашки сливок;

соль и перец по вкусу;

свежая зелень для украшения (по желанию).

Очистите репу и нарежьте на кусочки среднего размера. Положите их в кастрюлю, залейте водой и посолите. Доведите до кипения и варите до мягкости, около 20-25 минут.

Откиньте репу на дуршлаг и оставьте стечь лишней жидкости. В сковороде на среднем огне расплавьте сливочное масло и добавьте измельченный чеснок. Обжаривайте, помешивая, до аромата, около 2-3 минут.

Переложите репу в большую миску и добавьте пармезан, сливки, соль и перец. Используя блендер или подручные средства, измельчите репу до состояния пюре.

Переложите пюре в другую посуду и полейте чесночным маслом. По желанию посыпьте свежей зеленью, и добавьте еще немного пармезана.

Наслаждайтесь своим аппетитным блюдом!

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