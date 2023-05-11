Cочное и вкусное мясо без проблем: рецепт простого блюда на ужин

Благодаря запеканию в фольге мясо сохраняет свой сок и имеет насыщенный вкус.

Вкусные стейки, замаринованные и запеченные в фольге – что может быть лучше на ужин. Их можно приготовить и на гриле, устроив пикник на природе. Рекомендуем приготовить мясо по рецепту из блога "Сборник рецептов", благодаря чему оно получится очень сочным и вкусным. В приготовлении нет ничего сложного, и с этим заданием справится даже новичок в области кулинарии.

Запеченное мясо

Ингредиенты:

стейки;

чеснок;

лук репчатый – 3 шт;

масло сливочное – 80 гр;

масло растительное;

соевый соус – 3 ст. л;

яблочный уксус – 1,5 ч. л;

вода – 100 мл;

соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Смазать стейки мяса растительным маслом, сделать в них разрезы и вставить туда порезанный чеснок, обвалять в специях и оставить мариноваться на час.

По истечении этого времени лук почистить, нарезать полукольцами, выложить на противень. Сверху на лук поместить куски мяса и все залить соусом, смешав воду, яблочный уксус и соевый соус. Туда же положить кусочки сливочного масла, плотно закрыть противень фольгой и поставить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на полтора часа.

После снять фольгу, полить мясо получившимся соком и отправить в духовку еще на 15 минут, чтобы на мясе появилась румяная корочка.

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