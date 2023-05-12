Сырные батончики со шпинатом: самая вкусная закуска на вечер
Мало того что она вкусная, благодаря шпинату эти батончики еще и полезные.
Даже если вы не очень любите шпинат, то приготовленные батончики по рецепту Фокуса, вам обязательно понравятся – гарантируем. Это очень простое и универсальное блюдо. Батончики могут быть дополнением к позднему зав траку или ужину, подаваться как гарнир или как закуска. Вы можете модифицировать их, добавив различные виды твердого сыра.
Сырные батончики со шпинатом
Ингредиенты:
- 350 грамм шпината;
- 250 мл молока;
- 125 г муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 1 чайная ложка соли;
- 115 г сливочного масла, размягченного;
- 450 г любого любимого твердого сыра, нарезанного кубиками;
- 2 больших яйца.
Разогрейте духовку до 180 градусов C. Взбейте вместе размягченное масло и яйца. Смешайте молоко, муку, разрыхлитель и соль. Добавьте шпинат и сыр.
Распределите по смазанной форме для выпечки размером 23x33 см. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 40-45 минут. После выпечки нарежьте на небольшие квадратики и подавайте.
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