Простая и вкусная выпечка к чаю. Рецепт творожного кекса
Его очень просто приготовить и он точно вам понравится.
Творожный кекс — это вкусная выпечка, которая подойдет для чаепития или завтрака с кофе. Творог делает кекс особенно нежным. Вы можете добавить в тесто изюм, орехи, шоколад или другие ингредиенты по вкусу. А можно приготовить, и есть его просто так. Фокус расскажет, как приготовить творожный кекс.
Творожный кекс
Ингредиенты:
- творог — 250 г;
- масло сливочное — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сахар ванильный — 1 пакетик;
- щепотка соли.
Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом или выстелите бумагой.
Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и сахаром ванильным.
Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать.
Протрите творог через сито или измельчите блендером до однородной массы.
Добавьте творог к масляной смеси и хорошо перемешайте.
Просейте муку с разрыхлителем и солью и постепенно добавляйте к тесту, замешивая ложкой или миксером на низкой скорости.
Если желаете, добавьте в тесто изюм, орехи, шоколад или другие ингредиенты по вкусу и перемешайте.
Выложите тесто в форму и разровняйте поверхность.
Выпекайте кекс в духовке около 40-50 минут или до золотистой корочки. Проверьте готовность кекса зубочисткой — она должна выходить сухой из центра кекса.
Выньте кекс из духовки и дайте ему немного остыть в форме, затем переверните на решетку и полностью охладите.
При желании посыпьте кекс сахарной пудрой или украсьте глазурью.
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