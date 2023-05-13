Простая и вкусная выпечка к чаю. Рецепт творожного кекса

Его очень просто приготовить и он точно вам понравится.

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Творожный кекс — это вкусная выпечка, которая подойдет для чаепития или завтрака с кофе. Творог делает кекс особенно нежным. Вы можете добавить в тесто изюм, орехи, шоколад или другие ингредиенты по вкусу. А можно приготовить, и есть его просто так. Фокус расскажет, как приготовить творожный кекс.

Творожный кекс

Ингредиенты:

творог — 250 г;

масло сливочное — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахар ванильный — 1 пакетик;

щепотка соли.

Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом или выстелите бумагой.

Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и сахаром ванильным.

Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать.

Протрите творог через сито или измельчите блендером до однородной массы.

Добавьте творог к масляной смеси и хорошо перемешайте.

Просейте муку с разрыхлителем и солью и постепенно добавляйте к тесту, замешивая ложкой или миксером на низкой скорости.

Если желаете, добавьте в тесто изюм, орехи, шоколад или другие ингредиенты по вкусу и перемешайте.

Выложите тесто в форму и разровняйте поверхность.

Выпекайте кекс в духовке около 40-50 минут или до золотистой корочки. Проверьте готовность кекса зубочисткой — она должна выходить сухой из центра кекса.

Выньте кекс из духовки и дайте ему немного остыть в форме, затем переверните на решетку и полностью охладите.

При желании посыпьте кекс сахарной пудрой или украсьте глазурью.

Также вы можете приготовить вкусный апельсиновый хлеб.