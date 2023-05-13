Проста та смачна випічка до чаю. Рецепт сирного кексу

Його дуже просто приготувати і він точно вам сподобається.

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Сирний кекс — це смачна випічка, яка підійде для чаювання або сніданку з кавою. Сир робить кекс особливо ніжним. Ви можете додати до тіста родзинки, горіхи, шоколад або інші інгредієнти до свого смаку. А можна приготувати і їсти його просто так. Фокус розповість, як приготувати сирний кекс.

Сирний кекс

Інгредієнти:

сир — 250 г;

масло вершкове — 100 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

борошно — 200 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

цукор ванільний — 1 пакетик;

дрібка солі.

Розігрійте духовку до 180 градусів і змастіть форму для випікання олією або вистеліть папером.

Збийте м'яке вершкове масло зі звичайним цукром та ванільним.

Додайте яйця по одному, продовжуючи збивати.

Протріть сир через сито або подрібніть блендером до однорідної маси.

Додайте сир до масляної суміші та добре перемішайте.

Просійте борошно з розпушувачем і сіллю і поступово додавайте до тіста, замішуючи ложкою або міксером на низькій швидкості.

Якщо бажаєте, додайте в тісто родзинки, горіхи, шоколад або інші інгредієнти до смаку і перемішайте.

Викладіть тісто у форму та розрівняйте поверхню.

Випікайте кекс у духовці приблизно 40-50 хвилин або до золотистої скоринки. Перевірте готовність кексу зубочисткою — вона повинна виходити сухою з центру кексу.

Вийміть кекс із духовки та дайте йому трохи охолонути у формі, потім переверніть на решітку та повністю остудіть.

За бажання посипте кекс цукровою пудрою або прикрасьте глазур'ю.

Також можна приготувати смачний апельсиновий хліб.