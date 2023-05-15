Полезный ужин для худеющих. Рецепт кабачковых рулетиков с курицей (видео)

В куриный фарш лучше добавить лук, чеснок, зелень и специи, чтобы вкус был более насыщенным. Пищевая ценность блюда – 140 калорий.

Для тех, кто сидит на диете, но хочет разнообразить скучное, хоть и полезное меню, чем-то вкусным и необычным, предлагаем приготовить невероятно аппетитные кабачковые рулетики, фаршированные куриным фаршем, по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Их сделать довольно просто, поэтому справится даже новичок в кулинарии.

Кабачковые рулетики для худеющих

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт;

куриный фарш – 500 гр. Для более интересного вкуса в него можно добавить измельченные половину лука, зубчик чеснока, 1/3 болгарского красного перца, и зелень;

нежирная сметана или йогурт – 1 ст. л;

томатная паста – 1 ч. л;

соль, перец, приправы по вкусу,

сыр (например, моцарелла).

Способ приготовления:

Кабачки порезать с помощью овощечистки на тонкие слайсы. Выложить на край фарш и завернуть в рулет. Рулеты выложить на противень (форму) сверху смазать смесью сметаны и томатной пасты, посыпать сыром и отправить в предварительно разогретую до 190-200 градусов духовку на 20-30 минут, пока на кабачках не образуется румяная сырная корочка.

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