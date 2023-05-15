Изумительно вкусно. Простой рецепт кабачков, тушенных в сливках

В качестве гарнира к кабачкам подойдет картофельное пюре или любая каша. Можно есть как самостоятельное блюдо.

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Весна – пора, когда хочется чего-то легкого, вкусного и такого, чтобы не сильно отражалось на фигуре. Поскольку недостатка в овощах сейчас на рынках и в супермаркетах нет, предлагаем вам приготовить кабачки, тушенные в сливках. Это очень аппетитное и сытное блюдо, после которого не останется тяжести в желудке, а его вкус понравится даже тем, кто кабачки не особо жалует. Своим рецептом блюда поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Кабачки, тушеные в сливках

Ингредиенты:

кабачки – 2-3 шт;

зеленый лук – пучок;

лук репчатый – 1 шт;

морковь – 1 шт;

чеснок – 2-3 зубчика;

сливки – 150-200 мл;

вода – 100 мл;

укроп – пучок;

масло – для жарки;

соль, перец, приправы – по вкусу.

Способ приготовления:

Молодые кабачки помыть, обсушить бумажным полотенцем, нарезать кольцами и обжарить на растительном масле с обеих сторон. Выложить на тарелку. Лук очистить, порезать мелко, морковь натереть на терке, обжарить, добавить туда же в сковородку порезанные помидоры и вернуть обратно кабачки. Добавить воды, залить сливками, перемешать и тушить несколько минут. В конце добавить соль, перец, приправы, чеснок, зелень, перемешать, протушить еще минуту и снять с огня.

В качестве гарнира подойдет картофельное пюре или любая каша. Можно есть и как самостоятельное блюдо.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусный весенний салат.