Идеально к завтраку. Рецепт омлета со шпинатом и брокколи

Это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на завтрак или легкий ужин.

Омлет – это идеальное блюдо для завтрака, и его всегда можно разнообразить другими ингредиентами. Например, овощами. И шпинат с брокколи идеально подойдут. Но вы можете выбрать и другой набор ингредиентов. В рецепте указаны ингредиенты для нескольких порций, так что он подойдет для большой семьи, или компании. Фокус расскажет, как его приготовить.

Омлет со шпинатом и брокколи

Ингредиенты:

8 яиц;

90 г моцареллы;

60 г рикотты;

70 мл сливок жирностью 10%;

100 г брокколи;

100 г шпината;

1 маленькая луковица;

1 зубчик чеснока;

2 ч. л. топленого масла;

соль, свежемолотый черный перец.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Моцареллу натрите на крупной терке, или мелко нарежьте. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите. Брокколи разберите на мелкие соцветия.

В миске взбейте яйца, сливки и моцареллу. Приправьте солью и перцем.

В сковороде разогрейте масло, добавьте лук и чеснок и готовьте 5 мин, до мягкости. Добавьте шпинат, и приправьте солью и перцем. Вылейте яичную смесь в сковороду, разложите брокколи и кусочки рикотты и отправьте сковороду в духовку.

Запекайте, пока яйца не схватятся, примерно 12 мин.

Ваш омлет со шпинатом и брокколи готов.

Напомним, также из брокколи можно приготовить вкусные овощные котлеты.