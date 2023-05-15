Пышные и вкусные. Рецепт булочек с повидлом

Это простой рецепт, но булочки получаются очень вкусными.

Булочки с повидлом – это незамысловатый рецепт, но по этому рецепту они получаются очень вкусными. К слову, тесто можно приготовить любое по своему вкусу: дрожжевое, слоеное, песочное. Повидло тоже может разным, буквально, какое найдете в магазине, или приготовите сами: яблочное, абрикосовое, вишневое. Булочки с повидлом можно выпекать в духовке или жарить на сковороде. В любом случае они получаются ароматными, мягкими и сладкими.

Фокус расскажет, как их приготовить.

Булочки с повидлом

Ингредиенты:

молоко — 250 мл;

масло сливочное — 100 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 500-600 г;

дрожжи — 25 г;

сахар — 4 ст. л.;

сахар ванильный — 1 ч. л.;

ванилин — по вкусу;

соль — 1/2 ч. л.;

повидло — 300 г;

яйца — 1 шт. (для смазывания);

пудра сахарная — для посыпки.

В небольшой кастрюльке подогрейте молоко и растворите в нем дрожжи и 1 столовую ложку сахара. Оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи подошли.

В большой миске смешайте муку, оставшийся сахар, ванильный сахар, ванилин и соль. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и разотрите его с мукой пальцами до крошки.

В отдельной миске слегка взбейте яйца вилкой и добавьте их к муке. Затем добавьте подошедшие дрожжи и замесите мягкое эластичное тесто. При необходимости добавьте еще немного муки или молока.

Сформируйте из теста шар, положите его в чистую смазанную маслом миску, накройте полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, чтобы тесто поднялось в два раза.

Когда тесто подойдет, переложите его на присыпанную мукой рабочую поверхность и разделите на равные части (по желанию можно взвесить каждую часть). Сформируйте из каждой порции шарик и раскатайте его в круг толщиной около 0,5 см.

Посередине каждого круга положите по чайной ложке повидла и защипните края теста, образуя булочку. Переверните булочку швом вниз и слегка приплюсните ее рукой.

Выложите булочки на противень, застеленный бумагой для выпечки, оставляя небольшие промежутки между ними. Накройте полотенцем и оставьте еще на 15-20 минут для подъема.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте булочки взбитым яйцом и поставьте противень в духовку. Выпекайте булочки 20-25 минут до золотистого цвета. Готовым булочкам дайте немного остыть и присыпьте их сахарной пудрой.

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