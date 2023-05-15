Пышные и вкусные. Рецепт булочек с повидлом
Это простой рецепт, но булочки получаются очень вкусными.
Булочки с повидлом – это незамысловатый рецепт, но по этому рецепту они получаются очень вкусными. К слову, тесто можно приготовить любое по своему вкусу: дрожжевое, слоеное, песочное. Повидло тоже может разным, буквально, какое найдете в магазине, или приготовите сами: яблочное, абрикосовое, вишневое. Булочки с повидлом можно выпекать в духовке или жарить на сковороде. В любом случае они получаются ароматными, мягкими и сладкими.
Фокус расскажет, как их приготовить.
Булочки с повидлом
Ингредиенты:
- молоко — 250 мл;
- масло сливочное — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 500-600 г;
- дрожжи — 25 г;
- сахар — 4 ст. л.;
- сахар ванильный — 1 ч. л.;
- ванилин — по вкусу;
- соль — 1/2 ч. л.;
- повидло — 300 г;
- яйца — 1 шт. (для смазывания);
- пудра сахарная — для посыпки.
В небольшой кастрюльке подогрейте молоко и растворите в нем дрожжи и 1 столовую ложку сахара. Оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи подошли.
В большой миске смешайте муку, оставшийся сахар, ванильный сахар, ванилин и соль. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и разотрите его с мукой пальцами до крошки.
В отдельной миске слегка взбейте яйца вилкой и добавьте их к муке. Затем добавьте подошедшие дрожжи и замесите мягкое эластичное тесто. При необходимости добавьте еще немного муки или молока.
Сформируйте из теста шар, положите его в чистую смазанную маслом миску, накройте полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, чтобы тесто поднялось в два раза.
Когда тесто подойдет, переложите его на присыпанную мукой рабочую поверхность и разделите на равные части (по желанию можно взвесить каждую часть). Сформируйте из каждой порции шарик и раскатайте его в круг толщиной около 0,5 см.
Посередине каждого круга положите по чайной ложке повидла и защипните края теста, образуя булочку. Переверните булочку швом вниз и слегка приплюсните ее рукой.
Выложите булочки на противень, застеленный бумагой для выпечки, оставляя небольшие промежутки между ними. Накройте полотенцем и оставьте еще на 15-20 минут для подъема.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте булочки взбитым яйцом и поставьте противень в духовку. Выпекайте булочки 20-25 минут до золотистого цвета. Готовым булочкам дайте немного остыть и присыпьте их сахарной пудрой.
Также вы можете приготовить вкуснейший творожный кекс к чаю.