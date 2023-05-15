Арахисовая лапша с кунжутом: мотивы азиатской кухни из того, что под рукой

Самое любопытное, что этот рецепт подойдет как к готовой лапше, так и к той, которую еще необходимо сварить.

Если вы хотите приготовить быстрый и вкусный обед или ужин, то попробуйте этот рецепт арахисовой лапши с кунжутом (сезамом) по рецепту Фокуса. Это азиатское блюдо из готовой лапши (или той, что еще нужно сварить), обжаренных овощей и ароматного соуса из арахисового масла, соевого соуса, масла кунжута и других специй.

Это блюдо можно подавать горячим или холодным, в зависимости от вашего предпочтения. Вы можете добавить курицу, тунца, тофу или другой белок по желанию. Арахисовая лапша с кунжутом — это отличный способ использовать остатки лапши или овощей из холодильника.

Арахисовая лапша с кунжутом

Ингредиенты:

450 грамм готовой лапши (удон, соба, спагетти или любой другой вид);

1/4 стакана арахисового масла;

1/4 стакана соевого соуса;

2 столовые ложки кунжутного масла;

2 столовые ложки рисового уксуса;

2 столовые ложки меда;

1 чайная ложка чесночного порошка;

1/4 чайной ложки красного перца;

2 столовые ложки нарезанного зеленого лука;

2 столовые ложки кунжутных семян;

2 столовые ложки нарезанного свежего кориандра;

2 стакана нарезанных овощей (морковь, перец, цукини, брокколи или любые другие);

2 столовые ложки растительного масла;

Дополнительный белок по желанию (курица, тунец, тофу или любой другой).

Если вы используете сырую лапшу, то сварите ее в кипящей подсоленной воде до готовности, следуя инструкции на упаковке. Если вы используете готовую лапшу, то пропустите этот шаг.

В небольшой миске смешайте арахисовое масло, соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, мед, чесночный порошок и красный перец. Это будет ваш соус для лапши. Перемешайте хорошо и поставьте в сторону.

В большой сковороде или воке разогрейте растительное масло на средне-высоком огне. Добавьте нарезанные овощи и обжаривайте их, помешивая, около 10 минут или до тех пор, пока они не станут мягкими и хрустящими.

Если вы добавляете дополнительный белок, то добавьте его к овощам и обжаривайте еще несколько минут, пока он не прогреется или не приготовится. Вы можете использовать уже готовый белок или приготовить его заранее.

Добавьте готовую лапшу к овощам и белку на сковороде или воке. Полейте соусом и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты покрылись соусом. Грейте все вместе на среднем огне, пока лапша не станет горячей.

Посыпьте зеленым луком, кунжутными семенами и кориандром. Подавайте горячей или холодной по вашему выбору.

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