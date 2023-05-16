Острый хумус собственного приготовления: заряд бодрости на полдник
В магазине хумус стоит не дешево, но его можно легко приготовить самостоятельно и даже вкуснее, чем фабричный.
Рецепт острого хумуса от Фокуса — это простой и экономный способ приготовить эту восточную закуску своими руками. Любители хумуса прекрасно знают, что он прекрасно сочетается с сырыми овощами: сельдереем, морковными палочками и чем угодно на ваш вкус. Остренький хумус – лучший способ перекусить днем, чтобы набраться сил и энергии.
Острый хумус
Ингредиенты:
- 400 г нута (1 банка), промытого и отцеженного;
- 1 зубчик чеснока;
- 3 столовые ложки острого соуса на ваш вкус;
- 2 столовые ложки тахини;
- 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока;
- 1/4 чайной ложки копченой паприки;
- 1-2 столовые ложки холодной воды, по необходимости;
- соль по вкусу;
- любимые нарезанные овощи или крекеры для подачи.
Смешайте нут, чеснок, 3 столовые ложки соуса, тахини, лимонный сок и копченую паприку в кухонном комбайне или блендере. Смешайте до однородности.
Продолжая смешивать, добавьте по 1 столовой ложке холодной воды по мере необходимости, чтобы достичь желаемой консистенции. Посолите по вкусу и перемешайте еще раз.
Переложите хумус в миску и посыпьте сверху еще немного соуса. Подавайте с сельдереем, морковными палочками или другими свежими овощами. Наслаждайтесь!
А в качестве десерта к такому изысканному блюду отлично подойдет апельсиновый хлеб с крем-сыром: пикантное наслаждение.