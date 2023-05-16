Острый хумус собственного приготовления: заряд бодрости на полдник

В магазине хумус стоит не дешево, но его можно легко приготовить самостоятельно и даже вкуснее, чем фабричный.

Рецепт острого хумуса от Фокуса — это простой и экономный способ приготовить эту восточную закуску своими руками. Любители хумуса прекрасно знают, что он прекрасно сочетается с сырыми овощами: сельдереем, морковными палочками и чем угодно на ваш вкус. Остренький хумус – лучший способ перекусить днем, чтобы набраться сил и энергии.

Острый хумус

Ингредиенты:

400 г нута (1 банка), промытого и отцеженного;

1 зубчик чеснока;

3 столовые ложки острого соуса на ваш вкус;

2 столовые ложки тахини;

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока;

1/4 чайной ложки копченой паприки;

1-2 столовые ложки холодной воды, по необходимости;

соль по вкусу;

любимые нарезанные овощи или крекеры для подачи.

Смешайте нут, чеснок, 3 столовые ложки соуса, тахини, лимонный сок и копченую паприку в кухонном комбайне или блендере. Смешайте до однородности.

Продолжая смешивать, добавьте по 1 столовой ложке холодной воды по мере необходимости, чтобы достичь желаемой консистенции. Посолите по вкусу и перемешайте еще раз.

Переложите хумус в миску и посыпьте сверху еще немного соуса. Подавайте с сельдереем, морковными палочками или другими свежими овощами. Наслаждайтесь!

А в качестве десерта к такому изысканному блюду отлично подойдет апельсиновый хлеб с крем-сыром: пикантное наслаждение.