Насыщенный вкус. Рецепт зеленых спагетти со шпинатом и сыром

Это блюдо очень быстро готовится и идеально подойдет к ужину.

Спагетти со шпинатом готовили многие шеф-повара и в том числе знаменитый Джейми Оливер. Секрет их восхитительного вкуса в сыре и чесноке. Это блюдо получается очень вкусным и ароматным. И им легко накормить всю семью. Хоть в этом рецепте используются спагетти, вы можете взять любую другую пасту — даже пенне. Любая паста с этим соусом получится изумительно вкусной. Фокус расскажет, как его приготовить.

Спагетти со шпинатом и сыром

Ингредиенты:

300 г спагетти;

200 г шпината;

1 зубчик чеснока;

1 ст. ложка оливкового масла;

100 г сливочного сыра;

50 г пармезана;

соль и перец по вкусу.

Вскипятите в кастрюле воду, засыпьте макароны и посолите. Варите согласно инструкции на упаковке.

Когда спагетти будут готовы, отбросьте их на дуршлаг.

Шпинат можно взять как свежий, так и замороженный. Свежий – мелко нарежьте. Потушите его на сковороде вместе с чесноком и оливковым маслом.

Добавьте туда же сливочный сыр и перемешайте до получения однородной массы.

Добавьте пармезан и снова перемешайте. Поперчите и посолите. И выложите спагетти прямо в сковороду. Хорошо перемешайте их с соусом. А воду из-под макарон не сливайте. С ее помощью можно отрегулировать густоту соуса.

Также вы можете приготовить восточное блюдо: арахисовую лапшу с кунжутом.