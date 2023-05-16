Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Насыщенный вкус. Рецепт зеленых спагетти со шпинатом и сыром

зеленая паста, спагетти со шпинатом, итальянская кухня
Фото: Dianna's Easy Real Food Recipes | Зеленая паста со шпинатом и чесноком

Это блюдо очень быстро готовится и идеально подойдет к ужину.

Related video

Спагетти со шпинатом готовили многие шеф-повара и в том числе знаменитый Джейми Оливер. Секрет их восхитительного вкуса в сыре и чесноке. Это блюдо получается очень вкусным и ароматным. И им легко накормить всю семью. Хоть в этом рецепте используются спагетти, вы можете взять любую другую пасту — даже пенне. Любая паста с этим соусом получится изумительно вкусной. Фокус расскажет, как его приготовить.

Спагетти со шпинатом и сыром

Ингредиенты:

  • 300 г спагетти;
  • 200 г шпината;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 ст. ложка оливкового масла;
  • 100 г сливочного сыра;
  • 50 г пармезана;
  • соль и перец по вкусу.

Вскипятите в кастрюле воду, засыпьте макароны и посолите. Варите согласно инструкции на упаковке.

Когда спагетти будут готовы, отбросьте их на дуршлаг.

Шпинат можно взять как свежий, так и замороженный. Свежий – мелко нарежьте. Потушите его на сковороде вместе с чесноком и оливковым маслом.

Добавьте туда же сливочный сыр и перемешайте до получения однородной массы.

Добавьте пармезан и снова перемешайте. Поперчите и посолите. И выложите спагетти прямо в сковороду. Хорошо перемешайте их с соусом. А воду из-под макарон не сливайте. С ее помощью можно отрегулировать густоту соуса.

Также вы можете приготовить восточное блюдо: арахисовую лапшу с кунжутом.