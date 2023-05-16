Насичений смак. Рецепт зелених спагеті зі шпинатом та сиром
Ця страва дуже швидко готується та ідеально підійде до вечері.
Спагеті зі шпинатом готували багато шеф-кухарів і навіть знаменитий Джеймі Олівер. Секрет їхнього чудового смаку в сирі та часнику. Ця страва виходить дуже смачною та ароматною. І їм легко нагодувати всю родину. Хоч у цьому рецепті використовують спагеті, ви можете взяти будь-яку іншу пасту — навіть пенне. Будь-яка паста з цим соусом вийде надзвичайно смачною. Фокус розкаже, як його приготувати.
Спагеті зі шпинатом та сиром
Інгредієнти:
- 300 г спагеті;
- 200 г шпинату;
- 1 зубчик часнику;
- 1 ст. ложка оливкової олії;
- 100 г вершкового сиру;
- 50 г пармезану;
- сіль та перець до свого смаку.
Закип'ятіть у каструлі воду, засипте макарони та посоліть. Варіть згідно з інструкцією на упаковці.
Коли спагеті будуть готові, відкиньте їх на друшляк.
Шпинат можна взяти як свіжий, і заморожений. Свіжий – дрібно наріжте. Тушкуйте його на сковороді разом з часником та оливковою олією.
Додайте туди вершковий сир і перемішайте до отримання однорідної маси.
Додайте пармезан і знову перемішайте. Поперчіть і посоліть. І викладіть спагеті прямо у сковороду. Добре перемішайте їх із соусом. А воду з-під макаронів не зливайте. За її допомогою можна відрегулювати густоту соусу.
Також можна приготувати східну страву: арахісову локшину з кунжутом.