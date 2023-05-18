Идеально для тостов и бутербродов. Рецепт фасолево-грибного паштета

Для паштета лучше брать фасоль в томатном соусе. Так вкус блюда будет более насыщенным.

Паштет, приготовленный из фасоли и грибов, станет интересным дополнением в вашем меню. Он получается вкусным и сытным и отлично подойдет в качестве намазки на бутерброды и тосты. Советуем приготовить это блюдо по рецепту из кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Фасолево-грибной паштет

Ингредиенты:

фасоль консервированная – 200 гр;

масло сливочное – 40 гр;

шампиньоны – 400 гр;

лук – 80 гр;

соль, перец, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Шампиньоны почистить и порезать на произвольные кусочки. Жарить их на масле, пока не испарится вся жидкость, периодически помешивая. Затем добавить туда же порезанный лук и обжаривать, пока грибы не станут золотистыми.

В чашу блендера выложить фасоль в томатном соусе, поджаренные с луком грибы, соль, перец, специи, все измельчить до однородной консистенции. Дать паштету остыть.

Оставшийся соус от фасоли и мелкую фасоль можно использовать для приготовления других блюд, например, борща.

Для приготовления паштета допускается использование вареной фасоли и лесных грибов, но в этом случае в состав ингредиентов стоит добавить для кислинки пару ложек лимонного сока.

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