Идеально для тостов и бутербродов. Рецепт фасолево-грибного паштета
Для паштета лучше брать фасоль в томатном соусе. Так вкус блюда будет более насыщенным.
Паштет, приготовленный из фасоли и грибов, станет интересным дополнением в вашем меню. Он получается вкусным и сытным и отлично подойдет в качестве намазки на бутерброды и тосты. Советуем приготовить это блюдо по рецепту из кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".
Фасолево-грибной паштет
Ингредиенты:
- фасоль консервированная – 200 гр;
- масло сливочное – 40 гр;
- шампиньоны – 400 гр;
- лук – 80 гр;
- соль, перец, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
Шампиньоны почистить и порезать на произвольные кусочки. Жарить их на масле, пока не испарится вся жидкость, периодически помешивая. Затем добавить туда же порезанный лук и обжаривать, пока грибы не станут золотистыми.
В чашу блендера выложить фасоль в томатном соусе, поджаренные с луком грибы, соль, перец, специи, все измельчить до однородной консистенции. Дать паштету остыть.
Оставшийся соус от фасоли и мелкую фасоль можно использовать для приготовления других блюд, например, борща.
Для приготовления паштета допускается использование вареной фасоли и лесных грибов, но в этом случае в состав ингредиентов стоит добавить для кислинки пару ложек лимонного сока.
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