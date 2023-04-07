Всего два ингредиента. Рецепт простой и сытной закуски на скорую руку

Лучше всего такая закуска идет с хрустящим багетом или поджаренным хлебом.

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Что может быть вкуснее и быстрее для тех, кто проголодался, чем кусочек хлеба или батона со вкусной и сытной закуской. Предлагаем вариант простой закуски для бутербродов всего из пары ингредиентов по рецепту Кристины Азизян. На ее приготовление уйдет всего несколько минут, и она безусловно займет свое место в перечне рецептов-"выручалочек".

Простая закуска с йогуртом и луком

Ингредиенты:

лук – 2-3 шт;

йогурт или сметана – 120 гр;

растительное масло;

паприка – 1 ч. л;

острый перец чили – по вкусу;

соль – 0,5 ч. л;

сахар – 1 ч. л;

сок половины лимона – по желанию.

Способ приготовления:

Лук почистить, порезать на мелкие кубики, обжарить на растительном масле до золотистого цвета, а затем для карамелизации добавить чайную ложку сахара. Готовый лук смешать с йогуртом (или сметаной), приправами и лимонным соком. Подавать такую закуску можно с хрустящим багетом, тако или тостом. В принципе, даже намазанная на обычный хлеб, она будет очень вкусной.

Ранее Фокус писал, как приготовить быструю закуску к пиву из куриного филе, а также делился рецептом бюджетной закуски.