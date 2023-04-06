Лучшая закуска. Как приготовить дома вкуснейшие кабаносы

Маринованный фарш лучше подержать в холодильнике всю ночь.

Related video

Кабаносы – это длинные тонкие колбаски родом из Польши, которые готовятся из смеси постной и жирной свинины, как правило, хорошо просоленной. В Украине они пользуются огромной популярностью как закуска к пиву или просто для перекуса, и делают их не только из свинины, но и з других видов мяса. Например, в "Кулинарном блоге" рассказали, как приготовить кабаносы из курицы. Получаются они менее калорийными, но не менее вкусными.

Кабаносы куриные

Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг;

копченая паприка – 1 ч. л;

сухой чеснок – 1 ст. л;

черный перец – 1 ч. л;

мускатный орех – 1/4 ч. л;

острый перец по вкусу;

соль – 1 ч. л;

вода – 50 мл.

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, пропустить через мясорубку, смешать со специями и обязательно добавить свежесмолотый черный перец. Посолить и хорошо все перемешать, добавив воду. Получившуюся массу накрыть пленкой в контакт и оставить мариноваться на несколько часов, а еще лучше – на ночь. Затем фарш сложить в кондитерский пакет и выдавить в виде длинных тонких колбасок на решетку, застеленную пергаментом. Отправить кабаносы в духовку, предварительно разогретую до 60 градусов, на пять часов. Кабаносы готовы!

Ранее Фокус писал, как приготовить универсальную закуску для шашлыков.