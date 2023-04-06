Найкраща закуска. Як приготувати вдома найсмачніші кабаноси

Маринований фарш для кабаносів краще потримати у холодильнику всю ніч.

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Кабаноси – це довгі тонкі ковбаски родом із Польщі, які готуються із суміші пісної та жирної свинини, як правило, добре просоленої. В Україні вони користуються величезною популярністю як закуска до пива чи просто для перекусу, і роблять їх не лише зі свинини, а і з інших видів м'яса. Наприклад, у "Кулінарному блозі" розповіли, як приготувати кабаноси із курки. Виходять вони менш калорійними, але не менш смачними.

Кабаноси курячі

Інгредієнти:

куряче філе – 1 кг;

копчена паприка – 1 ч. л;

сухий часник – 1 ст. л;

чорний перець – 1 ч. л;

мускатний горіх – 1/4 ч. л;

гострий перець до смаку;

сіль — 1 ч. л;

вода – 50 мл.

Спосіб приготування:

Куряче філе помити, пропустити через м'ясорубку, змішати зі спеціями і додати свіжозмелений чорний перець. Посолити і добре перемішати, додавши воду. Масу, що вийшла, накрити плівкою в контакт і залишити маринуватися на кілька годин, а ще краще — на ніч. Потім фарш скласти в кондитерський пакет і видавити у вигляді довгих тонких ковбасок на решітку, застелену пергаментом. Відправити кабаноси до духовки, попередньо розігрітої до 60 градусів, на п'ять годин. Кабаноси готові!

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