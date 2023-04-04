Знахідка для пікніку. Рецепт смачної закуски до шашликів з помідорів та цибулі

Приготування закуски займе мінімум часу, а смак шашликів вона підкреслить просто ідеально.

Related video

Весна сонячними днями та теплом манить на відпочинок на природі або хоча б у дворі, що традиційно не обходиться без шашликів. Аби урізноманітнити меню вихідного дня на відкритому повітрі, рекомендуємо приготувати до шашлику найсмачнішу закуску з блогу "Смачного! Рецепти". Помідори з цибулею та часником стануть чудовим доповненням до м'яса.

Закуска до шашлику

Інгредієнти:

томати чері – 10-15 шт;

цибуля червона – 1 шт;

часник – 2 зубчики;

зелена цибуля, петрушка або кріп – пучок;

базилік – 1 ч. л;

мед – 1 ч. л;

перець – 1 год. л;

оливкова олія – 4-5 ст. л;

сік лимона – 1 ст. л;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Помідори порізати навпіл. Часник почистити та подрібнити. Можна порізати його ножем або роздавити. Зелену цибулю порубати, червону цибулю нарізати півкільцями.

Взяти чисту банку, викласти в неї шарами цибулю, потім чері, далі часник, зверху – зелену цибулю чи зелень. Все залити соусом. Для нього змішати в окремій мисці олію, базилік, перець, сіль, сік лимона, мед. Все перемішати та залити в банку. Струсити її трохи, щоб соус рівномірно розподілився, і поставити на годину в холодильник. Найсмачніша закуска готова.

Раніше Фокус писав, як приготувати найкращі маринади для шашлику.