Находка для пикника. Рецепт вкуснейшей закуски к шашлыкам из помидоров и лука
Приготовление закуски займет минимум времени, а вкус шашлыков она подчеркнет просто идеально.
Весна солнечными днями и теплом манит на отдых на природе или хотя бы во дворе, который традиционно не обходится без шашлыков. Чтобы разнообразить меню выходного дня на открытом воздухе, рекомендуем приготовить к шашлыку вкуснейшую закуску из блога "Смачного! Рецепты". Помидоры с луком и чесноком станут прекрасным дополнением к мясу.
Закуска к шашлыку
Ингредиенты:
- томаты черри – 10-15 шт;
- лук красный – 1 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- зеленый лук, петрушка или укроп – пучок;
- базилик – 1 ч. л;
- мед – 1 ч. л;
- перец – 1 ч. л;
- оливковое масло – 4-5 ст. л;
- сок лимона – 1 ст. л;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
Помидоры порезать пополам. Чеснок почистить и измельчить. Можно порезать его ножом или же раздавить. Зеленый лук порубить, красный лук порезать полукольцами.
Взять чистую банку, выложить в нее слоями лук, затем черри, далее чеснок, сверху – зеленый лук или зелень. Все залить соусом. Для него смешать в отдельной миске растительное масло, базилик, перец, соль, сок лимона, мед. Все перемешать и залить в банку. Встряхнуть ее немного, чтобы соус равномерно распределился, и поставить на час в холодильник для пропитки. Вкуснейшая закуска готова.
Ранее Фокус писал, как приготовить лучшие маринады для шашлыка.