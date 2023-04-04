Находка для пикника. Рецепт вкуснейшей закуски к шашлыкам из помидоров и лука

Приготовление закуски займет минимум времени, а вкус шашлыков она подчеркнет просто идеально.

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Весна солнечными днями и теплом манит на отдых на природе или хотя бы во дворе, который традиционно не обходится без шашлыков. Чтобы разнообразить меню выходного дня на открытом воздухе, рекомендуем приготовить к шашлыку вкуснейшую закуску из блога "Смачного! Рецепты". Помидоры с луком и чесноком станут прекрасным дополнением к мясу.

Закуска к шашлыку

Ингредиенты:

томаты черри – 10-15 шт;

лук красный – 1 шт;

чеснок – 2 зубчика;

зеленый лук, петрушка или укроп – пучок;

базилик – 1 ч. л;

мед – 1 ч. л;

перец – 1 ч. л;

оливковое масло – 4-5 ст. л;

сок лимона – 1 ст. л;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры порезать пополам. Чеснок почистить и измельчить. Можно порезать его ножом или же раздавить. Зеленый лук порубить, красный лук порезать полукольцами.

Взять чистую банку, выложить в нее слоями лук, затем черри, далее чеснок, сверху – зеленый лук или зелень. Все залить соусом. Для него смешать в отдельной миске растительное масло, базилик, перец, соль, сок лимона, мед. Все перемешать и залить в банку. Встряхнуть ее немного, чтобы соус равномерно распределился, и поставить на час в холодильник для пропитки. Вкуснейшая закуска готова.

Ранее Фокус писал, как приготовить лучшие маринады для шашлыка.