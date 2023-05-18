Ленивый "Медовик" в стиле "Панчо": как быстро приготовить любимый торт

Торт собирается так же, как "Панчо", однако на вкус, как "Медовик".

Сладкого много не бывает, а вкусных тортиков – тем более, особенно если это "Медовик" или "Панчо". Кулинарный блогер Юрий Королев придумал, как сочетать два этих десерта и предложил свой оригинальный рецепт, который обязательно найдет своих почитателей.

Ленивый "Медовик" в стиле "Панчо"

Ингредиенты:

сливочное масло – 160 гр;

мед – 180 гр;

сода – 1,5 ч. л;

яйца – 4 шт;

сахар – 130 гр;

ванильный сахар – 10 гр;

соль – щепотка;

мука – 250 гр.

Для крема:

маскарпоне – 750 гр;

сметана – 200 гр;

сгущенка – 300 гр

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить тесто. Для этого масло, мед, сахар и соль в кастрюле с толстым дном растопить на слабом огне, после чего добавить соду и уварить до янтарного цвета, постоянно помешивая. Главное – чтоб не подгорело. Получившуюся массу остудить до комнатной температуры, после чего ввести в тесто яйца и просеянную муку. Все хорошо перемешать до однородной консистенции, перелить на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут в режиме верх-низ. Готовность теста проверить с помощью деревянной зубочистки. Если при протыкании коржа она сухая, значит, он готов.

Для крема смешать сметану, маскарпоне и сгущенку, все перемешать до однородной массы.

Бисквит обрезать по краям, оставив обрезки для посыпки, порезать на кубики, обвалять их в креме и выложить в глубокое блюдо, застеленное пищевой пленкой, как это делается при приготовлении торта "Панчо". Отправить торт в холодильник для пропитки и застывания.

Затем перевернуть торт на тарелку, снять пленку и покрыть его кремом, присыпав сверху крошкой из обрезков. Можно украсить готовый торт ягодами или другим съедобным декором.

Ранее Фокус писал, как приготовить "Медовик" за 13 минут.