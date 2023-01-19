Медовик без раскатывания коржей за 13 минут: простой рецепт (видео)

В качестве крема можно использовать как традиционный сметанный, так и любой другой, по своему вкусу.

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Медовик остается одним из самых любимых тортов для большинства сладкоежек. Если у вас нет времени месить тесто, раскачивать коржи выпекая их по одному, предлагаем очень простой рецепт приготовления медовика из блога Dinka Recepti.

Быстрый медовик

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт;

Сахар – 200 гр;

Мед – 4 ст. л;

Сода – 2 ч. л;

Сливочное масло – 200 гр;

Мука – 300 гр.

Для крема:

Сметана –1000 мл;

Сахарная пудра – по вкусу.

Способ приготовления:

В посуду с толстым дном добавить мед и подогреть его, а затем добавить в него соду. Масса начнет пениться, и ее надо хорошо перемешать. Затем туда же добавить сливочное масло и мешать до полного растворения. Убрать с огня.

Яйца взбить с сахаром в отдельной посуде до пышной массы, затем в нее добавить остывшую медовую массу и хорошо перемешать, добавить просеянную муку. В идеале получится тесто, напоминающее по консистенции сметану.

Вылить получившуюся массу на противень, застеленный пергаментной бумагой, разровнять и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 12-13 минут.

Пока выпекается корж, необходимо сделать крем. Для этого сметану взбить с сахарной пудрой, пока масса не загустеет. Для аромата можно добавить чуть ванилина.

Готовый корж остудить, обрезать по краям, разделить на три ровных части и каждую разрезать вдоль, чтобы получилось в итоге шесть равных частей.

Смазать коржи кремом, включая верх и бока, и посыпать крошкой из измельченных до крошки обрезков медовика. Поставить готовый торт на несколько часов в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

Напомним, Фокус писал, как приготовить медовик без выпечки.