Медовик без раскатывания коржей за 13 минут: простой рецепт (видео)
В качестве крема можно использовать как традиционный сметанный, так и любой другой, по своему вкусу.
Медовик остается одним из самых любимых тортов для большинства сладкоежек. Если у вас нет времени месить тесто, раскачивать коржи выпекая их по одному, предлагаем очень простой рецепт приготовления медовика из блога Dinka Recepti.
Быстрый медовик
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт;
- Сахар – 200 гр;
- Мед – 4 ст. л;
- Сода – 2 ч. л;
- Сливочное масло – 200 гр;
- Мука – 300 гр.
Для крема:
- Сметана –1000 мл;
- Сахарная пудра – по вкусу.
Способ приготовления:
В посуду с толстым дном добавить мед и подогреть его, а затем добавить в него соду. Масса начнет пениться, и ее надо хорошо перемешать. Затем туда же добавить сливочное масло и мешать до полного растворения. Убрать с огня.
Яйца взбить с сахаром в отдельной посуде до пышной массы, затем в нее добавить остывшую медовую массу и хорошо перемешать, добавить просеянную муку. В идеале получится тесто, напоминающее по консистенции сметану.
Вылить получившуюся массу на противень, застеленный пергаментной бумагой, разровнять и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 12-13 минут.
Пока выпекается корж, необходимо сделать крем. Для этого сметану взбить с сахарной пудрой, пока масса не загустеет. Для аромата можно добавить чуть ванилина.
Готовый корж остудить, обрезать по краям, разделить на три ровных части и каждую разрезать вдоль, чтобы получилось в итоге шесть равных частей.
Смазать коржи кремом, включая верх и бока, и посыпать крошкой из измельченных до крошки обрезков медовика. Поставить готовый торт на несколько часов в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.
Напомним, Фокус писал, как приготовить медовик без выпечки.