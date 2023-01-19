Медовик без розкочування коржів за 13 хвилин: простий рецепт (відео)
Крем можна використовувати як традиційний сметанний, так і будь-який інший, до свого смаку.
Медовик залишається одним із найулюбленіших тортів для більшості ласунів. Якщо у вас немає часу місити тісто, розкочувати коржі, випікаючи їх по одному, пропонуємо дуже простий рецепт приготування медовика з блогу Dinka Recepti.
Швидкий медовик
Інгредієнти :
- Яйця — 4 шт.;
- Цукор — 200 гр;
- Мед — 4 ст.л.;
- Сода — 2 ч.л.;
- Вершкове масло — 200 гр;
- Борошно — 300 грн.
Для крему:
- Сметана —1000 мл;
- Цукрова пудра — до смаку.
Спосіб приготування:
У посуд із товстим дном додати мед і підігріти його, а потім додати соду. Маса почне пінитися, і її треба добре перемішати. Потім туди ж додати вершкове масло та мішати до повного розчинення. Забрати з вогню.
Яйця збити з цукром в окремому посуді до пишної маси, потім до неї додати остиглу медову масу й добре перемішати, додати просіяне борошно. В ідеалі вийде тісто, консистенція якого нагадує сметану.
Вилити масу, що вийшла, на лист, застелений пергаментним папером, розрівняти й відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 12-13 хвилин.
Поки випікається корж, потрібно зробити крем. Для цього сметану збити з цукровою пудрою, допоки маса не загусне. Для аромату можна додати трохи ваніліну.
Готовий корж остудити, обрізати по краях, розділити на три рівні частини і кожну розрізати вздовж, щоб вийшло в результаті шість рівних частин.
Змастити коржі кремом, включаючи верх і боки, і посипати крихтою з подрібнених обрізків медовика до крихти. Поставити готовий торт на кілька годин у холодильник, щоб він добре просочився.
Нагадаємо, Фокус писав, як приготувати медовик без випічки.