Медовик без розкочування коржів за 13 хвилин: простий рецепт (відео)

Крем можна використовувати як традиційний сметанний, так і будь-який інший, до свого смаку.

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Медовик залишається одним із найулюбленіших тортів для більшості ласунів. Якщо у вас немає часу місити тісто, розкочувати коржі, випікаючи їх по одному, пропонуємо дуже простий рецепт приготування медовика з блогу Dinka Recepti.

Швидкий медовик

Інгредієнти :

Яйця — 4 шт.;

Цукор — 200 гр;

Мед — 4 ст.л.;

Сода — 2 ч.л.;

Вершкове масло — 200 гр;

Борошно — 300 грн.

Для крему:

Сметана —1000 мл;

Цукрова пудра — до смаку.

Спосіб приготування:

У посуд із товстим дном додати мед і підігріти його, а потім додати соду. Маса почне пінитися, і її треба добре перемішати. Потім туди ж додати вершкове масло та мішати до повного розчинення. Забрати з вогню.

Яйця збити з цукром в окремому посуді до пишної маси, потім до неї додати остиглу медову масу й добре перемішати, додати просіяне борошно. В ідеалі вийде тісто, консистенція якого нагадує сметану.

Вилити масу, що вийшла, на лист, застелений пергаментним папером, розрівняти й відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 12-13 хвилин.

Поки випікається корж, потрібно зробити крем. Для цього сметану збити з цукровою пудрою, допоки маса не загусне. Для аромату можна додати трохи ваніліну.

Готовий корж остудити, обрізати по краях, розділити на три рівні частини і кожну розрізати вздовж, щоб вийшло в результаті шість рівних частин.

Змастити коржі кремом, включаючи верх і боки, і посипати крихтою з подрібнених обрізків медовика до крихти. Поставити готовий торт на кілька годин у холодильник, щоб він добре просочився.

Нагадаємо, Фокус писав, як приготувати медовик без випічки.