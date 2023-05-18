Духовка не нужна. Рецепт торта "Знаменитый"
Чтобы приготовить этот торт, вам понадобятся самые простые ингредиенты и обычная сковорода.
Торт "Знаменитый" готовится без духовки, а в основе простого и вкусного крема – сливочное масло и мука. Торт получается нежным, влажным и вкусным. Его можно украсить по своему вкусу: растопленным шоколадом, свежими фруктами, или маленькими зефирками. Фокус расскажет, как приготовить торт "Знаменитый".
Торт "Знаменитый"
Ингредиенты:
Для теста:
- 400 г сгущенного молока;
- 1 яйцо;
- 3 стакана муки;
- 0,5 ч. л. соды;
- 1 ч. л. уксуса (9%).
Для крема:
- 4 ст. л. муки;
- 2 яйца;
- 1,5 стакана сахара;
- 0,5 л молока;
- 20 г ванильного сахара;
- 200 г сливочного масла.
В глубокую миску разбейте яйцо и слегка размешайте его вилкой. Добавьте к яйцу сгущенку и перемешайте до однородности. В отдельной посуде смешайте соду и уксус. Добавьте гашеную соду в тесто и перемешайте. Постепенно добавляйте муку в тесто, замешивая его ложкой. Тесто должно получиться мягким и не липким.
Разделите тесто на 8 равных частей.
Раскатайте каждую порцию в круг диаметром примерно 20-22 см. Наколите тесто по всей поверхности вилкой. Разогрейте сковороду на небольшом огне и выпекайте коржи на сухой сковороде без масла по минуте с каждой стороны, пока они не зарумянятся.
Выложите готовый корж на блюдо и повторите процесс с остальными порциями теста.
Для приготовления крема возьмите небольшую кастрюлю и высыпьте в нее муку. Добавьте яйца и хорошо размешайте, чтобы не было комочков.
Добавьте сахар, ванильный сахар и молоко. Поставьте кастрюлю на огонь и варите крем на слабом огне, постоянно помешивая венчиком, пока он не загустеет, это займет около 15 минут.
Снимите крем с огня и дайте ему немного остыть.
Взбейте сливочное масло миксером до пышности. Постепенно добавляйте остывший крем к маслу, продолжая взбивать миксером до однородности.
Соберите торт: положите один корж на большое блюдо и намажьте его кремом, повторите то же самое со всеми коржами.
Намажьте верхний корж и бока торта оставшимся кремом.
Поставьте торт в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он хорошо пропитался.
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