Без выпечки и хлопот. Рецепт мини-торта из печенья и сметанного крема

Это очень простой и вкусный десерт, который можно приготовить за полчаса из самых обычных продуктов.

Related video

Торты традиционно выпекаются в духовке и очень долго готовятся, но можно приготовить торт и без выпечки. И он будет таким же вкусным, нежным и сладким. И в нем всего четыре ингредиента, включая ванильный сахар. Словом, идеально подойдет на десерт. Фокус расскажет, как его приготовить.

Мини-торт со сметанным кремом

Ингредиенты:

250 г сухого печенья (можно использовать любое по вкусу);

500 г жирной сметаны;

250 г молока сгущенного;

1 пакетик ванильного сахара.

Сметану взбейте с ванильным сахаром и сгущенным молоком. У вас должен получиться густой и однородный крем.

Подберите форму, в которой будете формировать десерт. Подойдет небольшая, но высокая форма. Выложите один слой печенья на дно формы.

Залейте тонким слоем сметанного крема. Снова печенье, опять крем. И так до тех пор, пока печенье и крем не закончатся. Сверху должен быть слой крема.

Накройте десерт из печенья и сметанного крема крышкой или пищевой пленкой и поместите в холодильник на ночь или хотя бы на несколько часов, чтобы торт хорошо пропитался и застыл.

Достаньте мини-торт без выпечки из холодильника, аккуратно выньте из формы и порежьте на порции. Подавайте десерт сразу или храните в холодильнике до подачи. Готовый торт можно украсить дольками мандарина, или другими фруктами.

Также вы можете приготовить вкусный пирог с заварным кремом.