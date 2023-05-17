Без випічки та клопоту. Рецепт мініторта з печива та сметанного крему
Це дуже простий і смачний десерт, який можна приготувати за півгодини із звичайнісіньких продуктів.
Торти традиційно випікаються в духовці та дуже довго готуються, але можна приготувати торт без випічки. І він буде таким же смачним, ніжним та солодким. І в ньому всього чотири інгредієнти, включаючи ванільний цукор. Одне слово, ідеально підійде на десерт. Фокус розкаже, як його приготувати.
Мініторт зі сметанним кремом
Інгредієнти:
- 250 г сухого печива (можна використовувати будь-яке до смаку);
- 500 г жирної сметани;
- 250 г згущеного молока;
- 1 пакетик ванільного цукру.
Сметану збийте з ванільним цукром і молоком, що згущує|згущає|. У вас має вийти густий і однорідний крем.
Підберіть форму, в якій формуватимете десерт. Підійде маленька, але висока форма. Викладіть один шар печива на дно форми.
Залийте тонким шаром сметанного крему. Знову печиво, знову крем. І так доти, поки печиво та крем не закінчаться. Зверху має бути шар крему.
Накрийте десерт із печива та сметанного крему кришкою або харчовою плівкою і помістіть у холодильник на ніч або хоча б на кілька годин, щоб торт добре просочився та застиг.
Дістаньте мініторт без випічки з холодильника, акуратно вийміть із форми та поріжте на порції. Подавайте десерт відразу або зберігайте у холодильнику до подачі. Готовий торт можна прикрасити часточками мандарину або іншими фруктами.
Також ви можете приготувати смачний пиріг із заварним кремом.