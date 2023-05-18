Итальянская кухня. Рецепт картофеля с вкусной начинкой

Картофель, приготовленный по такому рецепту, отлично подойдет к ужину.

Итальянская кухня – это не только пицца и паста. Также там готовят блюда из картофеля. А если картошку начинить смесью пряных трав и грибов, то получится отличное блюдо к ужину. Подают его в качестве гарнира к мясу или рыбе. А можно дополнить его легким салатом из свежих овощей и обойтись без мяса. Фокус расскажет, как приготовить картофель по этому рецепту.

Картофель по-итальянски

Ингредиенты:

8 крупных картофелин;

2 яйца;

1 луковица;

1 чайная ложка лимонного сока;

1 чайная ложка тертого имбиря;

1/2 чайной ложки острого перца;

2 зубчика чеснока;

1 столовая ложка розмарина;

50 г сушеных грибов;

1/4 чайной ложки куркумы;

50 г грецких орехов;

1/4 чайной ложки мускатного ореха;

100 г сметаны;

соль, растительное масло для жарки.

Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости, но не переварите. Чистить его не надо. Просто тщательно вымойте. Остудите и разрежьте пополам. Выньте из каждой половинки сердцевину, оставив тонкий слой картофеля по краям. Мякоть измельчите в блендере или терке.

Замочите сушеные грибы в горячей воде на 15 минут, затем отожмите и мелко нарежьте. Лук и чеснок очистите и измельчите. Орехи измельчите в блендере или ножом.

В сковороде на растительном масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок, имбирь, перец, розмарин и грибы. Жарьте на среднем огне, помешивая, около 10 минут. Снимите с огня и дайте немного остыть.

В миске взбейте яйца с лимонным соком, куркумой, мускатным орехом и солью. Добавьте измельченную сердцевину картофеля, орехи и сметану. Хорошо перемешайте.

Нагрейте духовку до 180 градусов. Выложите половинки картофеля на противень, смазанный маслом или застеленный бумагой для выпечки. Начините каждую половинку полученной смесью, слегка прижимая ложкой. Поставьте противень в духовку и запекайте около 20 минут, пока начинка не станет золотистой. Сверху картофельные половинки можно присыпать тертым сыром.

Готовый картофель подавайте горячим или теплым с любым соусом на ваш вкус. К такому картофелю идеально подойдет маринованный редис.