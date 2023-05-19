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Вкус Италии. Рецепт салата "Пармиджано" с баклажанами

Фото: Скриншот | Салат "Пармиджано" с баклажанами

Это красивый и очень вкусный салат, который подойдет для пикника.

Салат "Пармиджано" — это красивый и яркий салат итальянской кухни, который сочетает в себе жареные в хлебной панировке баклажаны, свежие помидоры и моцареллу. Овощи для него можно приготовить на гриле, а можно и дома на сковороде. Этот салат точно вам понравится, ведь в нем удачно сочетаются вкусы и текстуры. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат "Пармиджано"

Ингредиенты:

  • 1 большой баклажан;
  • 100 г моцареллы;
  • 50 г пармезана;
  • 3 помидора;
  • 100 г салата айсберг;
  • 2 ст. л. хлебных сухарей;
  • 2 ст. л. муки;
  • 1 яйцо;
  • растительное масло для жарки;
  • соль, перец, травы по вкусу.

Для заправки:

  • 2 ст. л. томатного соуса;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ч. л. уксуса;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль, перец, травы по вкусу.

Баклажан нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см, посолите и оставьте на несколько минут.

Моцареллу нарежьте тонкими ломтиками или разорвите на кусочки. Пармезан натрите на терке. Помидоры нарежьте кружочками или дольками. Салат айсберг порвите.

Яйцо взбить в миске вилкой. В другой миске смешать хлебные сухари, муку и травы по вкусу.

Баклажаны обсушите бумажными полотенцами, обмакните в яйцо, затем в сухарную смесь и обжарьте на сковороде в растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Для заправки в небольшой кастрюльке смешайте томатный соус, оливковое масло, уксус, чеснок, соль, перец и травы. Доведите до кипения и готовьте на медленном огне около 5 минут, помешивая.

На большом блюде выложите слой салата айсберг, сверху распределите баклажаны, помидоры и моцареллу. Посыпьте пармезаном и полейте заправкой. Салат Пармиджано готов!

К такому салату вы можете подать запеченный картофель по французскому рецепту.