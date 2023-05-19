Вкус Италии. Рецепт салата "Пармиджано" с баклажанами

Это красивый и очень вкусный салат, который подойдет для пикника.

Салат "Пармиджано" — это красивый и яркий салат итальянской кухни, который сочетает в себе жареные в хлебной панировке баклажаны, свежие помидоры и моцареллу. Овощи для него можно приготовить на гриле, а можно и дома на сковороде. Этот салат точно вам понравится, ведь в нем удачно сочетаются вкусы и текстуры. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат "Пармиджано"

Ингредиенты:

1 большой баклажан;

100 г моцареллы;

50 г пармезана;

3 помидора;

100 г салата айсберг;

2 ст. л. хлебных сухарей;

2 ст. л. муки;

1 яйцо;

растительное масло для жарки;

соль, перец, травы по вкусу.

Для заправки:

2 ст. л. томатного соуса;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. уксуса;

1 зубчик чеснока;

соль, перец, травы по вкусу.

Баклажан нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см, посолите и оставьте на несколько минут.

Моцареллу нарежьте тонкими ломтиками или разорвите на кусочки. Пармезан натрите на терке. Помидоры нарежьте кружочками или дольками. Салат айсберг порвите.

Яйцо взбить в миске вилкой. В другой миске смешать хлебные сухари, муку и травы по вкусу.

Баклажаны обсушите бумажными полотенцами, обмакните в яйцо, затем в сухарную смесь и обжарьте на сковороде в растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Для заправки в небольшой кастрюльке смешайте томатный соус, оливковое масло, уксус, чеснок, соль, перец и травы. Доведите до кипения и готовьте на медленном огне около 5 минут, помешивая.

На большом блюде выложите слой салата айсберг, сверху распределите баклажаны, помидоры и моцареллу. Посыпьте пармезаном и полейте заправкой. Салат Пармиджано готов!

К такому салату вы можете подать запеченный картофель по французскому рецепту.