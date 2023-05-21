Клубнично-персиковый смузи: настоящее наслаждение
Это освежающий и питательный напиток, который можно приготовить всего за 5 минут.
Все, что вам нужно, это замороженные клубника и персики, йогурт и апельсиновый сок. Замороженные фрукты, по рецепту Фокуса, придают смузи холодный и густой текстуру, а йогурт делает его кремовым и богатым протеином. Апельсиновый сок добавляет сладости и кислоты, которые усиливают вкус фруктов. Вы можете использовать любой йогурт по вашему вкусу — обезжиренный, натуральный или греческий. Этот смузи отлично подходит для завтрака или перекуса в жаркий день.
Клубнично-персиковый смузи
Ингредиенты:
- 120 мл апельсинового сока;
- 120 г замороженной клубники;
- 120 г замороженного персика;
- 120 г йогурта.
Добавьте все ингредиенты в блендер и смешайте до однородности. Если смузи получается слишком густым, добавьте немного больше апельсинового сока или воды. Разлейте смузи по стаканам и наслаждайтесь!
Приятного аппетита!
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