Изысканный десерт. Рецепт римского апельсинового торта

Это старинный итальянский рецепт с очень интересными, но простыми и доступными ингредиентами.

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Римский апельсиновый торт – это изысканный десерт, который готовят на протяжении столетий. В нем нет пшеничной муки, а также масла и молока. Попробуйте его приготовить и его вкус вас удивит. Фокус расскажет, как его испечь. Количество апельсинов можно увеличить, если вам покажется, что торт получился недостаточно цитрусовым.

Римский апельсиновый торт

Ингредиенты:

1 апельсин;

100 г миндальной муки;

100 г кукурузной муки;

два яйца;

100 г сахара;

щепотка соли;

1 ч. л. разрыхлителя;

4 ст. л. абрикосового конфитюра;

ванилин по вкусу.

Помойте апельсин и отварите его в кастрюле с водой на слабом огне в течение часа, пока он не станет мягким. Остудите его и разрежьте на четверти, удалив косточки. Измельчите апельсин в блендере или кухонном комбайне до однородной массы. В некоторых рецептах апельсин просто рекомендуют ошпарить кипятком и измельчить сырым.

В большой миске смешайте миндальную и кукурузную муку, сахар, соль, разрыхлитель и ванилин. Добавьте яйца и апельсиновое пюре и хорошо перемешайте, пока тесто не получится однородным.

Выложите тесто в форму для пирога диаметром 20-22 см, смазанную маслом или застеленную пергаментом. Выровняйте поверхность теста лопаткой или ложкой.

Выпекайте торт в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, пока он не станет золотистым и пружинистым на ощупь.

Остудите торт и затем разрежьте на две части. Смажьте нижний корж абрикосовым конфитюром и накройте верхним коржом. По желанию можно посыпать торт сахарной пудрой или украсить цукатами, или апельсиновыми дольками.

Также вы можете приготовить воздушный японский чизкейк, если захотите попробовать оригинальные десерты и из других стран.