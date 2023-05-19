Вишуканий десерт. Рецепт римського апельсинового торта

Це старовинний італійський рецепт із дуже цікавими, але простими та доступними інгредієнтами.

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Римський апельсиновий торт – це вишуканий десерт, який готують упродовж століть. У ньому немає пшеничного борошна, а також олії та молока. Спробуйте його приготувати та його смак вас здивує. Фокус розповість, як його спекти. Кількість апельсинів можна збільшити, якщо здасться, що торт вийшов недостатньо цитрусовим.

Римський апельсиновий торт

Інгредієнти:

1 апельсин;

100 г мигдального борошна;

100 г кукурудзяного борошна;

два яйця;

100 г цукру;

дрібка солі;

1 ч. л. розпушувача;

4 ст. л. абрикосового конфітюру;

ванілін до смаку.

Помийте апельсин і відваріть в каструлі з водою на слабкому вогні протягом години, поки він не стане м'яким. Остудіть його і розріжте на чверті, видаливши кісточки. Подрібніть апельсин у блендері чи кухонному комбайні до однорідної маси. У деяких рецептах апельсин просто рекомендують ошпарити окропом та подрібнити сирим.

У великій мисці змішайте мигдальне і кукурудзяне борошно, цукор, сіль, розпушувач і ванілін. Додайте яйця та апельсинове пюре і добре перемішайте, поки тісто не вийде однорідним.

Викладіть тісто у форму для пирога діаметром 20-22 см, змащену олією або застелену пергаментом. Вирівняйте поверхню тесту лопаткою або ложкою.

Випікайте торт в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин, поки він не стане золотистим і пружним на дотик.

Остудити торт і потім розріжте на дві частини. Змастіть нижній корж абрикосовим конфітюром та накрийте верхнім коржем. За бажанням можна посипати торт цукровою пудрою або прикрасити цукатами або апельсиновими часточками.

Також ви можете приготувати повітряний японський чізкейк, якщо захочете спробувати оригінальні десерти з інших країн.